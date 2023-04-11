Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 'Chp Üyeliğinden 1 Yıl Çıkarılması' Kararına Karşı Açtığı Dava Reddedildi

Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP üyeliğinden 1 yıl süreyle çıkarılmasına karşı açtığı davayı reddetti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 26 Eylül 2022 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile CHP üyeliğinden 1 yıl süreyle çıkarılmıştı.

Özcan, karara karşı dava açmıştı. Ön inceleme duruşması, bugün Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. CHP ve Özcan'ın avukatları arabuluculuk ve alternatif çözüm yolları başvurmayacaklarını beyan etti.

Mahkeme, davayı reddetti. Mahkeme kararının gerekçesinde, "Davanın reddine, davacı vekili ve davalı vekili yüzlerine karşı yapılan açık yargılama sonunda kesin olarak karar verildi" ifadeleri kullanıldı.