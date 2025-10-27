Haberler

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut'tan Grand Kartal Davası Açıklaması

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut'tan Grand Kartal Davası Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Grand Kartal Otel davasının 3. duruşmasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Savunmaların bugün sona ereceğini belirten Barut, mağdur ailelerin hak ettiği en ağır cezaların verilmesini beklediklerini ifade etti.

BOLU BARO BAŞKANI BARUT AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barut, esasa ilişkin savunmaların bugün biteceğini belirterek, "Bugün Grand Kartal Otel davasının 3'üncü duruşması. Biliyorsunuz, daha önceki duruşmada savcılık makamı mütalaasını vermişti. Bir kısım sanıkların cezalandırılmasını talep etmişti. Bugün hem müşteki taraf hem de mağdur taraf, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı iddialarını sunacak. Tabii bir kısım müştekiler ve sanık tarafları kovuşturmanın genişletilmesi yönünde taleplerde bulunuyor. Özellikle bildiğiniz gibi, bakanlık personeliyle ilgili soruşturma izni verilen personelin de bu davayla birleştirilmesi isteniyor. Birleştirilip birleştirilmeyeceği ve karara çıkıp çıkmayacağı hakimin takdirinde. Sanıklar ve sanık müdafileri bugün esasa ilişkin savunmalarını bitirecek" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI BEKLİYORUZ'

Barut, hak edenlerin en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, "Eğer dosyanın genişletilmesi, kovuşturmanın genişletilmesi talebi yerinde görülmezse, bugün değil ama bundan sonraki duruşmanın ikinci ya da üçüncü gününde muhtemelen kararın çıkacağını düşünüyoruz. Tabii biz her zaman diyoruz; adalet kişilere değil, hakkaniyete hizmet eder. Kişi kim olursa olsun, sorumlu kimse, hak ettiği cezanın en yüksek cezayı alması tarafındayız. Bir nebze mağdur ailelerin yüreklerine su serpilmesi için sorumlu kişilerin almaları gereken en ağır cezayı almalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'SON CELSE OLACAĞINI UMUYORUZ'

Barut, son celse olmasını beklediklerini ifade ederek, "Katılım fazla ama dediğimiz gibi bugün muhtemelen celse bitmeyecektir. Yarın, hatta 29 Ekim arası verildikten sonra perşembe ve cuma günü de devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer hızla ilerlerse, Başkan Bey ile yaptığımız görüşmede bize yarın akşama kadar bitirmeye çalışacağını söylemişti. Tabii bütün savunmalar bittikten sonra karara çıkacaktır ama bu üçüncü celsenin son celse olacağını umuyoruz" diye konuştu.

Mutlu YUCA-Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası dikkat çeken mesaj
Zorlu sürecin ardından güzel haber! Boğaç Aksoy evlilik yolunda ilk adımı attı

Arka Sokaklar'ın yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.