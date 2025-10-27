Bolu Baro Başkanı Sinan Barut'tan Grand Kartal Davası Açıklaması

BOLU BARO BAŞKANI BARUT AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barut, esasa ilişkin savunmaların bugün biteceğini belirterek, "Bugün Grand Kartal Otel davasının 3'üncü duruşması. Biliyorsunuz, daha önceki duruşmada savcılık makamı mütalaasını vermişti. Bir kısım sanıkların cezalandırılmasını talep etmişti. Bugün hem müşteki taraf hem de mağdur taraf, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı iddialarını sunacak. Tabii bir kısım müştekiler ve sanık tarafları kovuşturmanın genişletilmesi yönünde taleplerde bulunuyor. Özellikle bildiğiniz gibi, bakanlık personeliyle ilgili soruşturma izni verilen personelin de bu davayla birleştirilmesi isteniyor. Birleştirilip birleştirilmeyeceği ve karara çıkıp çıkmayacağı hakimin takdirinde. Sanıklar ve sanık müdafileri bugün esasa ilişkin savunmalarını bitirecek" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI BEKLİYORUZ'

Barut, hak edenlerin en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, "Eğer dosyanın genişletilmesi, kovuşturmanın genişletilmesi talebi yerinde görülmezse, bugün değil ama bundan sonraki duruşmanın ikinci ya da üçüncü gününde muhtemelen kararın çıkacağını düşünüyoruz. Tabii biz her zaman diyoruz; adalet kişilere değil, hakkaniyete hizmet eder. Kişi kim olursa olsun, sorumlu kimse, hak ettiği cezanın en yüksek cezayı alması tarafındayız. Bir nebze mağdur ailelerin yüreklerine su serpilmesi için sorumlu kişilerin almaları gereken en ağır cezayı almalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'SON CELSE OLACAĞINI UMUYORUZ'

Barut, son celse olmasını beklediklerini ifade ederek, "Katılım fazla ama dediğimiz gibi bugün muhtemelen celse bitmeyecektir. Yarın, hatta 29 Ekim arası verildikten sonra perşembe ve cuma günü de devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer hızla ilerlerse, Başkan Bey ile yaptığımız görüşmede bize yarın akşama kadar bitirmeye çalışacağını söylemişti. Tabii bütün savunmalar bittikten sonra karara çıkacaktır ama bu üçüncü celsenin son celse olacağını umuyoruz" diye konuştu.

Mutlu YUCA-Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,