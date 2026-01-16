Haberler

Karla kaplı bölgede menderesler dron ile görüntülendi

Karla kaplı bölgede menderesler dron ile görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Aladağ bölgesinde yayla evleri ve menderesler dron ile görüntülendi. Kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, Sarıalan Göleti de buz tuttu.

BOLU'da Aladağ bölgesinde karla kaplı alandan geçen menderesler ile yayla evlerinin manzarası dron ile görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı. Aladağ bölgesinde yer alan yaylalar, karla kaplandı. Bölgede geniş meralar ile yeşil alanlara sahip Sarıalan Yaylası'nda, karların içerisinden geçen mendereslerin yarattığı eşsiz manzara dron ile görüntülendi. Yol boyunca sıralanan çam ormanları da beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede bulunan Sarıalan Göleti de buz tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

Kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor

Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor