Karla kaplı bölgede menderesler dron ile görüntülendi
Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Aladağ bölgesinde yayla evleri ve menderesler dron ile görüntülendi. Kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, Sarıalan Göleti de buz tuttu.
BOLU'da Aladağ bölgesinde karla kaplı alandan geçen menderesler ile yayla evlerinin manzarası dron ile görüntülendi.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı. Aladağ bölgesinde yer alan yaylalar, karla kaplandı. Bölgede geniş meralar ile yeşil alanlara sahip Sarıalan Yaylası'nda, karların içerisinden geçen mendereslerin yarattığı eşsiz manzara dron ile görüntülendi. Yol boyunca sıralanan çam ormanları da beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede bulunan Sarıalan Göleti de buz tuttu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel