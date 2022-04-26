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Bolu ağaçların çiçek açmasıyla renklendi

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu ağaçların çiçek açmasıyla renklendi

Bolu'da baharın gelmesiyle rengarenk çiçek açan ağaçlar kente güzellik kattı.

BOLU (AA) - Bolu'da baharın gelmesiyle rengarenk çiçek açan ağaçlar kente güzellik kattı.

Ağır kış koşullarının yaşandığı Bolu'da havaların ısınmasıyla ağaçlar çiçek açmaya başladı.

Doğanın canlanmasıyla birlikte bahçelerde renk cümbüşü yaşanıyor.

Rengarenk çiçek açan ağaçlar güzel görüntü oluştururken, arılar da polen taşımaya başladı.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Bolu, Güncel, Haberler

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