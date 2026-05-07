Bolu'dan kısa kısa

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 'Sağlık Sokağı' etkinliği düzenleyerek vatandaşların sağlık kontrollerini yaptı. Ayrıca, Yeniçağa'daki öğrenciler, Türk Kızılay'ın deposunda ihtiyaç sahipleri için kıyafet düzenlemesi gerçekleştirdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, "Sağlık Sokağı" etkinliği düzenledi.

İzzet Baysal Caddesi'nde stant kuran Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu üyeleri, vatandaşların kan, şeker ve tansiyonlarını ölçtü, yaygın görülen hastalıklarla ilgili bilgi verdi.

Topluluk üyesi Kübra Yurdagel, etkinlik kapsamında kardiyoloji, diş sağlığı ile vücut kitle endeksi ölçüm masaları oluşturduklarını dile getirerek, vatandaşları muayene ederek çeşitli hastalık ve bağımlılıklar bilgilendirdiklerini ifade etti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, çevre koruma dersi kapsamında Türk Kızılay'ın deposunda düzenleme yaptı.

Öğrenciler, depodaki kıyafetlerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya hazır hale getirilmesi sürecine yardım etti.

Türk Kızılay Yeniçağa Temsilcisi İlknur Pınarcı, iyiliğin, insan ruhunu doyuran en güzel duygu olduğunu belirterek, etkinliğin dayanışma ve yardımlaşma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
