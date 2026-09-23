Bolu Abant gişelerinde denetimde 650 kilo bozuk midye bulundu, 1 kişiye ceza kesildi

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Bolu'da 650 kilogram bozuk midye ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Abant Otoyol Gişeleri'nde yapılan denetimde bir araçta, 18 kova içerisinde 650 kilogram menşei belirsiz ve bozulmuş midye ele geçirildi.

Nakil belgesiz ve hijyenden uzak koşullarda taşınan ürünler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gözetiminde imha edildi.

Olayla ilgili 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA