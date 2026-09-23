Bolu Abant gişelerinde denetimde 650 kilo bozuk midye bulundu, 1 kişiye ceza kesildi

Bolu Abant gişelerinde denetimde 650 kilo bozuk midye bulundu, 1 kişiye ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Abant Otoyol Gişeleri'nde yapılan denetimde bir araçta 18 kova içinde 650 kilogram menşei belirsiz ve bozulmuş midye ele geçirildi. Nakil belgesiz ve hijyenden uzak taşınan midyeler imha edilirken 1 kişiye idari para cezası uygulandı.
Bolu'da 650 kilogram bozuk midye ele geçirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Abant Otoyol Gişeleri'nde yapılan denetimde bir araçta, 18 kova içerisinde 650 kilogram menşei belirsiz ve bozulmuş midye ele geçirildi.
Nakil belgesiz ve hijyenden uzak koşullarda taşınan ürünler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gözetiminde imha edildi.
Olayla ilgili 1 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA