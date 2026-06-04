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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın "gizli bilgi" davasında suçunu kabul etmesi bekleniyor

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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, görevdeyken edindiği gizli bilgileri saklamak ve paylaşmakla ilgili suçlamayı kabul edecek. Anlaşma kapsamında hapis cezasından kurtulup 2,25 milyon dolar para cezası ödeyecek.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, görevdeyken edindiği bazı gizli bilgileri saklamak ve paylaşmakla ilgili hakkındaki suçlamayı kabul etmesinin beklendiği bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansı, konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bolton'ın 26 Haziran'da yapılacak yeni duruşmasında hakkındaki suçlamayı kabul edeceğini yazdı.

Habere göre, Bolton, hapis cezasından kurtulmak için Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında, hükümete ait gizli bilgileri elinde bulundurmakla ilgili tek suçlamayı kabul edecek.

Anlaşma, Ekim 2025'te açılan ve Bolton'a yönelik, göreviyle ilgili anılarını yazarken aile üyeleriyle paylaştığı iddia edilen, hükümet görevindeyken tuttuğu günlük notlar da dahil olmak üzere gizli bilgileri saklamak ve yaymakla ilgili 18 suçlamayı içeren ceza davasını çözüme kavuşturacak.

Anlaşma kapsamında Bolton, hapse girmeyecek ancak 2,25 milyon dolarlık para cezasını ödeyecek.

Kaynaklar, nihai kararın yargıca ait olduğunu ve 26 Haziran'da görülecek duruşmada kararın verilmesini beklediklerini ifade etti.

Bolton, Ekim 2025'te, gizli bilgileri usulsüz kullanmaktan 18 ayrı suçlamayla suçlanmıştı. Suçlu bulunması halinde Bolton'ın 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde 2018-2019 arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Bolton, görevinden ayrıldıktan sonra Trump aleyhinde açıklamalarıyla dikkat çekmiş, Trump da birçok açıklamasında Bolton'ı hedef almıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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