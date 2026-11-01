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Bolivya'da kuraklığa karşı olağanüstü hal ilan edildi, 63 yerleşim birimi etkilendi

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Bolivya'da kuraklığa karşı olağanüstü hal ilan edildi, 63 yerleşim birimi etkilendi
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Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, El Nino'nun etkileriyle mücadele için ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden kararnameyi imzaladı. 63 yerleşim birimi kuraklıktan etkilenirken, 9 bölgeden 6'sında yaklaşık 80.000 aile su sıkıntısı çekiyor ve 75.000'den fazla hayvan öldü.

LİMA, 1 Kasım (Xinhua) -- Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, El Nino'nun etkileriyle mücadele amacıyla cumartesi günü ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzaladı.

Paz söz konusu kararnameyi ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen kuraklıkla mücadele etmek ve önümüzdeki aylarda yaşanabilecek olası sellere karşı hazırlık yapmak amacıyla imzaladığını söyledi.

Devlet Başkanı, söz konusu önlemin mali kaynakları ve insan gücünü seferber etmeyi, devlet kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi, kuraklıktan etkilenen ailelere yardım etmeyi ve iklim kaynaklı afetlerin insan hayatı ile ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla uluslararası işbirliği arayışında bulunmayı hedeflediğini belirtti.

Paz, ülkede 63 yerleşim biriminin halihazırda kuraklıktan etkilendiğini, hayvancılık sektörünün de yem sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcılığı tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkenin 9 idari bölgesinden 6'sında yaklaşık 80.000 ailenin su sıkıntısı yaşadığı ve kuraklık nedeniyle 75.000'den fazla hayvanın öldüğü belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua
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