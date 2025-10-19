Haberler

Bolivya'da İkinci Tur Seçimleri Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya, 4 yıllık yeni devlet başkanını belirlemek üzere ikinci tur seçimlerine gitti. 7,5 milyon seçmen, Senatör Rodrigo Paz ile eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga arasında oy kullanacak. Sosyalizme Doğru Hareket Partisi (MAS), 20 yıllık iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, halk, ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere ikinci tur için sandık başına gitti.

Nüfusu 12 milyonu aşan Bolivya'da 7,5 milyonu aşkın seçmen, ülkenin 9 eyaletinde kurulan 35 bin 253 sandık merkezinde yerel saatte 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sandıkların 16.00'da kapanacağı ülkede, ayrıca yurt dışındaki 22 ülkede yaşayan 369 binin üzerindeki Bolivyalı da oy kullanacak.

Halk, 17 Ağustos'taki ilk turda en çok oyu alan merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz ile eski Devlet Başkanı, sağcı Jorge Quiroga arasında bir tercihte bulunacak.

Seçimi hangi aday kazanırsa kazansın Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen Sosyalizme Doğru Hareket Partisi (MAS) 20 yıllık iktidarını kaybetmiş olacak.

Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Oscar Hassenteufel, basına yaptığı açıklamada, tarihi bir seçime gittiklerini vurgulayarak, "Bugün ülke tarihine geçecek. Çünkü Bolivya'da mevcut Anayasa çerçevesinde ilk kez ikinci tur seçimi yapılıyor." ifadesini kullandı.

Demokrasinin önemine vurgu yapan Hassenteufel, "Bolivya halkı güçlüdür ve demokrasiyi çarpıtma girişimlerine en etkili oyla yanıt vermesini bilir. Halkımıza adil, temiz, şeffaf ve güvenilir bir seçim sunmaya hazırız." dedi.

Seçimlerin güvenliği için binlerce polis ve askerin görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.

17 Ağustos'taki seçimin ilk turunda Senatör Paz, oyların 31'ini alırken, eski Devlet Başkanı Quiroga ise oyların yüzde 27'sini almıştı.

Ülkede son 20 yıldır iktidarda olan MAS Partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, yüzde 3,2 oy alması nedeniyle ikinci tura kalamamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.