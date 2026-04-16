Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 asker öldü

Güncelleme:
Nijerya'nın Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi; çok sayıda kişi yaralandı. Boko Haram son zamanlarda Borno'da saldırılarını artırdı.

Nijerya'nın Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Askira-Uba bölgesinde askeri birliğe yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Boko Haram üyeleri son zamanlarda Borno eyaletinde saldırıları artırıyor. Son olarak, 13 Nisan'da Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
