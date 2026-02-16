Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 kişi öldürüldü, 19 kişi kaçırıldı

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi rehin alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesinde bulunan Kinzayakou, Madaick ve Tchollere köylerinde Boko Haram üyeleri sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Bölgedeki birçok evi yağmalayan ve 2 kişiyi öldüren Boko Haram üyeleri, 2'si kadın 19 kişiyi kaçırarak bölgeden uzaklaştı.

Kaçırılan sivillere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Boko Haram üyeleri bölgede fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.