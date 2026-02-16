Haberler

Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 kişi öldürüldü, 19 kişi kaçırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde Boko Haram üyeleri düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi rehin alındı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi rehin alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesinde bulunan Kinzayakou, Madaick ve Tchollere köylerinde Boko Haram üyeleri sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Bölgedeki birçok evi yağmalayan ve 2 kişiyi öldüren Boko Haram üyeleri, 2'si kadın 19 kişiyi kaçırarak bölgeden uzaklaştı.

Kaçırılan sivillere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Boko Haram üyeleri bölgede fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti