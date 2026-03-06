Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 14 asker hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 14 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen bir askeri yetkili yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın Borno eyaletine bağlı Ngoshe bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda, 14 askerin hayatını kaybettiğini aktaran yetkili, çok sayıda kişinin yaralandığını dile getirdi.

Yetkili, saldırıda 100'den fazla çocuk ve kadının da kaçırıldığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.