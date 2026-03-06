Haberler

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 14 asker hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletindeki Boko Haram saldırısında 14 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve 100'den fazla çocuk ile kadın kaçırıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 14 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen bir askeri yetkili yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın Borno eyaletine bağlı Ngoshe bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda, 14 askerin hayatını kaybettiğini aktaran yetkili, çok sayıda kişinin yaralandığını dile getirdi.

Yetkili, saldırıda 100'den fazla çocuk ve kadının da kaçırıldığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız

Hedefteki ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Tartıştığı eşini boğdu

Tartıştığı eşini boğdu, polisleri arayıp kendini ihbar etti
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var