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Boko Haram Saldırılarında 6 Sivil Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın Adamawa eyaletinde terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırılarda 6 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Örgüt, 2009'dan bu yana birçok terör eylemi gerçekleştirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Boko Haram üyeleri, Adamawa eyaletine bağlı Hong bölgesindeki Banga ve Larh topluluklarına saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başında varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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