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Bolaman Irmağı'nda Boğulma Tehlikesi Geçiren 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bolaman Irmağı'nda Boğulma Tehlikesi Geçiren 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde Bolaman Irmağı'nda boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mehmet Emin Eren, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eren, bugün kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ORDU'nun Kabataş ilçesinde Bolaman Irmağı'nda boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Emin Eren (12), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Eren, bugün toprağa verildi.

Olay, 21 Ağustos'ta Kabataş ilçesi Eceli Mahallesi Çonkara Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Mehmet Emin Eren, Bolaman Irmağı'nda suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Eren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren, Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Mehmet Emin Eren, bugün hayatını kaybetti.

Mehmet Emin Eren için bugün saat 14.00'de Eceli Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Eren'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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