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Boğularak öldürülen Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş Andırın'da toprağa verildi

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Boğularak öldürülen Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş Andırın'da toprağa verildi
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Osmaniye Düziçi'de kaybolduktan sonra T.K. tarafından boğularak öldürülen Ayşegül Yaşar'ın cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Yaşar, Kahramanmaraş Andırın'daki cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yürüyüş yapmak için çıktığı evine dönmeyen ve T.K. tarafından boğulup öldürüldükten sonra Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben Mahallesi'nde boş araziye gömüldüğü belirlenen Ayşegül Yaşar'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Andırın'ın Beşbucak Mahallesi Eynallı Küme Evler Mezarlığı'na getirilen Yaşar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yaşar'ın eşi Adem Yaşar ve ailesi, evlerinde taziyeleri kabul etti.

'GEBENLİ OLDUĞU İÇİN ORAYA GÖMMÜŞ'

Beşbucak Mahallesi Muhtarı Halil Eskici, olaya ilişkin, "Şu anda çok üzgünüz, içimiz kan ağlıyor. Bulduğumuza sevindik. Kayıp olsa daha üzücü durum olacaktı, Allah'a şükür bulduk defnettik. Artık adalete, devlete bırakıyoruz. Kim suçluysa cezasını çeksin. Şunu söylemek istiyorum, 80 milyon duysun. Sosyal medyada altına yorumlar yazılıyor, bunlara da çok üzülüyoruz. Kendisi Gebenli olduğu için bölgeyi de biliyor, onun için oraya götürmüş" diye konuştu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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