Bogota'daki Santa Maria Boğa Güreşi Alanı kumsal oyunları sahasına dönüştürüldü Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Bogota'daki Santa Maria Boğa Güreşi Alanı, kumsal sporlarının yapıldığı bir sahaya dönüştürüldü. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Bogota'daki Santa Maria Boğa Güreşi Alanı, kumsal sporlarının yapıldığı bir sahaya dönüştürüldü. Kolombiya'da boğa güreşlerinin yasaklanması görüşülürken, Santa Maria arenası yaz festivali boyunca kumsal sporlarına ev sahipliği yapıyor. Güncel AA / Juancho Torres Kolombiya Güncel Haberler

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