Göç yolundaki pelikan sürüsü, Boğazköy Barajı'nda görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı, bahar mevsimiyle birlikte pelikanlara ev sahipliği yapıyor. Göç yolunda mola veren pelikanlar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için muhteşem görüntüler sunuyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı, bahar mevsimin gelmesi ile pelikanlara ev sahipliği yapmaya başladı. Göç yolunda mola veren pelikanlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü de misafir olarak ağırlıyor. Daha önce ördek, leylek ve martı gibi türlere ev sahipliği yapan barajın yeni misafirleri pelikanlar oldu. Boğazköy Barajı bu kez pelikanları ağırladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da barajda mola veren pelikan sürüsü, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu. Pelikanların göç yolculuğu ile barajda mola verdiği anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken; göç mevsimi kapsamında bir süre daha baraj çevresinde kalabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu!
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu!
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
İsrail saldırılarının gölgesinde çocuk olmak! Görüntü yürekleri dağladı

Omuzundaki yük taşıdığından daha ağır! Görüntü yürek parçalıyor