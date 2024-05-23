Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, köy muhtarlarıyla bir araya geldi
Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Emirler köyünde düzenlenen toplantıda köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda köylerde yürütülen çalışmalar ve köylerin talepleri değerlendirildi. Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel de toplantıya katıldı.
Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Emirler köyünde düzenlenen toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar ve köylerin talepleri değerlendirildi.
Toplantıya Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel de katıldı.