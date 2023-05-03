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Boğazına ip dolanan ebabil kuşu böyle kurtarıldı

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Boğazına ip dolanan ebabil kuşu böyle kurtarıldıSİVAS Sivas'ta itfaiye ekipleri çatıda boğazına ip dolanarak mahsur kalan ebabil kuşunu kurtararak doğal ortamına geri bıraktı.

Boğazına ip dolanan ebabil kuşu böyle kurtarıldı

SİVAS Sivas'ta itfaiye ekipleri çatıda boğazına ip dolanarak mahsur kalan ebabil kuşunu kurtararak doğal ortamına geri bıraktı.

Sivas'ın Mimar Sinan mahallesinde bir apartmanın çatısına konan ebabil kuşunun boynuna ip dolandı. Kuşun mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önemlerini alarak titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda ebabil kuşunu dolandığı ipten kurtardı. Kuş sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından doğal ortamına yeniden bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Güncel

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