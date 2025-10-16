Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden Mezunlara Çağrı: İlişkileri Güçlendirin

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, mezunların üniversitelerle bağlarını kesmemeleri, ilişkilerini güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

Prof. Dr. İnci, AA muhabirine, bir üniversitenin sağlıklı ve güçlü olarak yoluna devam etmesinin mezunların katkısına bağlı olduğunu söyledi.

ABD'de rektörlerin mezunları gezip fon topladıklarını ve onların üniversite ile ilişkilerini güçlendirdiklerini belirten İnci, Türkiye'de ise mezunların kurdukları bazı derneklerin üniversitelere destek faaliyetinde bulunduklarını dile getirdi.

İnci, Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin (BURA) de birçok etkinlikle üniversite yönetimine ve vakıfına katkıda bulunduğunu aktardı.

Mezun derneklerinin daha aktif olmaları için çalıştıklarını ifade eden İnci, "Yönetim olarak biz bunun önünü açıyoruz, onlara alan açıyoruz. Üniversitemizle olan ilişkilerini daha da güçlendirmek için onları davet ediyoruz, onların faaliyetlerine imkan sağlıyoruz. Üniversitenin kapılarını açıyoruz, üniversite yönetimiyle daha fazla işbirliğinde bulunmaları için teşvik ediyoruz. Bize düşen bir şey olursa her türlü desteği veriyoruz ve onların da desteğini bekliyoruz." dedi.

Mezunların katkılarıyla öne çıkan bazı liselerin bile fark yarattığını, "pilav günleri" gibi etkinliklerle gündeme geldiklerini vurgulayan İnci, üniversitelerde bu girişimlerin çok daha önemli olduğunu kaydetti.

"Üniversite yönetimleriyle temasa geçebilirler"

Prof. Dr. İnci, "Üniversiteler toplumlara yön veren, toplumun sorunlarını çözen önemli kuruluşlardır. Yeniliklerin, fikirlerin çıktığı kurumlardır. O yüzden üniversitelerle, mezunların ilişkileri çok daha fazla önem kazanıyor. Mezunlar üniversitesine sahip çıkarsa çok daha ileriye gidilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki en iyi üniversitelerin başarısının mezun katkısı üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken İnci, "Devlet de üniversiteleri teşvik ediyor ama en büyük destek ve katkı mezunlardan geliyor. Onun için mezunların bu bilinçte olması, üniversitelerine sahip çıkması çok çok önemlidir. Bu her üniversite için geçerlidir." diye konuştu.

Mezunlara, üniversitelerine sahip çıkmaları çağrısında bulunan İnci, şunları kaydetti:

"Üniversite yönetimleriyle temasa geçebilirler. 'Ne katkı yapabilirim' diye sorabilirler. Üniversitede neler yapıldığına ilişkin bilgi alabilirler. Üniversite onların baba evi. Hiçbir şey yapmazlarsa, en azından üniversitelerine gelsinler, bu orta alanda yürüsünler. Kantinlerde çay içsinler, buranın havasını teneffüs etsinler, eski günlerini hatırlasınlar, o bile yeterli."