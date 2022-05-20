Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı karıştırdı! Özel güvenlik, öğrencilere masa fırlattı - Haberler

Son dönemde rektörlük tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün yapılacak Taşoda Müzik Festivali öncesinde de gerilim yaşandı.

KAPIYA YERLEŞTİRİLEN X-RAY CİHAZI TARTIŞMA YARATTI

Rektör Naci İnci'nin talimatıyla Güney Kampüs girişine yerleştirilen ve özellikle sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan X-Ray cihazından geçmeyi reddeden öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

ÖZEL GÜVENLİKÇİ ÖĞRENCİLERE MASA FIRLATTI

Görevlilerin öğrencilere yönelik müdahalesi cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilirken, görüntülerde bir özel güvenlikçinin öğrencilere masa fırlatmaya çalıştığı anlar yer aldı.