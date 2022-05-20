Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı karıştırdı! Özel güvenlik, öğrencilere masa fırlattı - Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı karıştırdı! Özel güvenlik, öğrencilere masa fırlattı
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Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişine X-Ray cihazı yerleştirilmesi öğrencilerin yanı sıra sosyal medyada çok sayıda kullanıcının sert tepkisine neden oldu. Bugün yapılacak Taşoda Müzik Festivali öncesinde yerleştirilen X-Ray cihazından geçmeyi reddeden üniversite öğrencileri özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Özel güvenlikçilerin öğrencilere tepki göstererek saldırdığı görüntüler sosyal medyada da büyük tartışma yarattı.
Son dönemde rektörlük tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün yapılacak Taşoda Müzik Festivali öncesinde de gerilim yaşandı.
KAPIYA YERLEŞTİRİLEN X-RAY CİHAZI TARTIŞMA YARATTI
Rektör Naci İnci'nin talimatıyla Güney Kampüs girişine yerleştirilen ve özellikle sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan X-Ray cihazından geçmeyi reddeden öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti.
ÖZEL GÜVENLİKÇİ ÖĞRENCİLERE MASA FIRLATTI
Görevlilerin öğrencilere yönelik müdahalesi cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilirken, görüntülerde bir özel güvenlikçinin öğrencilere masa fırlatmaya çalıştığı anlar yer aldı.