Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı karıştırdı! Özel güvenlik, öğrencilere masa fırlattı - Haberler

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Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı karıştırdı! Özel güvenlik, öğrencilere masa fırlattı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişine X-Ray cihazı yerleştirilmesi öğrencilerin yanı sıra sosyal medyada çok sayıda kullanıcının sert tepkisine neden oldu. Bugün yapılacak Taşoda Müzik Festivali öncesinde yerleştirilen X-Ray cihazından geçmeyi reddeden üniversite öğrencileri özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Özel güvenlikçilerin öğrencilere tepki göstererek saldırdığı görüntüler sosyal medyada da büyük tartışma yarattı.

Son dönemde rektörlük tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün yapılacak Taşoda Müzik Festivali öncesinde de gerilim yaşandı.

KAPIYA YERLEŞTİRİLEN X-RAY CİHAZI TARTIŞMA YARATTI

Rektör Naci İnci'nin talimatıyla Güney Kampüs girişine yerleştirilen ve özellikle sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan X-Ray cihazından geçmeyi reddeden öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

ÖZEL GÜVENLİKÇİ ÖĞRENCİLERE MASA FIRLATTI

Görevlilerin öğrencilere yönelik müdahalesi cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilirken, görüntülerde bir özel güvenlikçinin öğrencilere masa fırlatmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Medya, Naci İnci, Rektör, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Dark Latin:

ögrenci lise uniformasını çıkartıp unıversıteye serbest kıyafetlerle neden gıdıyor? Cunku kendı kararlarını vermek bır bırey olduklarını anlamak , etkılesımde bulunmak fıkır almak fıkır vermek ıcın ordalar Sen dıyorsunkı benım dedıgım olacak

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Buse Karadağ:

Neden taşkınlık çıkartıyorsunuz neden geçin girin eğlenin bu boğazıci üniversite nin öğrencileri ne kadsr şımarık ve şiddet eğilim li herşeye itiraz her şeye başlarına gelmiş rektöre bile itiraz etti bu adamlar burdan başka üniversite de hiç böyle bişey duymadım

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