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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Protestolar ODTÜ'ye Sıçradı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Protestolar ODTÜ'ye Sıçradı
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6 yaşındaki çocukların evlenebileceğine dair söylemleriyle tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın etkinliğine katılan öğrencilerin tutuklanması, ODTÜ'de protesto edildi. Öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan arkadaşlarına destek için yürüyüş düzenledi.

Haber: Ogün Akkaya

(ANKARA ) - Boğaziçi Üniversitesi'nde dün gerçekleştirilen bir etkinliğe katılan ve 6 yaşındaki çocukların evlenebileceğine dair geçmişteki söylemleriyle kamuoyunun tepkisini çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız'a tepki gösteren öğrencilerin tutuklanması Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) davetiyle üniversiteye gelen Yıldız'a yönelik protestolarda çok sayıda öğrencinin gözaltına alınması, ardından ise 6 öğrencinin tutuklanması Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenciler tarafından protesto edildi.

ODTÜ'lü öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için 5. Yurt'un önünden A4 kapısına yürüyüş başlattı. A4 kapı çıkışının çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar ile kapatılması sonrasında öğrenciler basın açıklaması yaparak dağılma kararı aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" etkinliği kapsamında Nureddin Yıldız'ı konuk etmiş, İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda, "Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir." sözleriyle tepki toplamıştı.

Bunun üzerine Yıldız'ın katılacağı etkinlik öğrenciler tarafından protesto edilmiş, üniversite içinde öğrenciler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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