Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nurettin Yıldız Protestolarında Tutuklanan 5 Öğrenci Tahliye Edildi

(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Nurettin Yıldız' protestolarında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 5 öğrenci tahliye edildi. Öğrencilerle ilgili iddianameyi kabul eden İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi tevzi aşamasında duruşma için 13. Ekim'e gün verdi ve sanıkların öğrenci olmaları, sınavlarının bulunması, delillerin toplanmasını da dikkate alarak tahliye kararı verdi.

"Dayak yiyen kadın sabaha kadar şükretsin", "6 yaşında çocukla evlenilebilir" şeklinde sözleri nedeniyle tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız, 13 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir etkinliğe konuşmacı olarak katılmış, etkinlik öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Ertesi gün tutuklanan 6 öğrenciden biri itiraz üzerine tahliye edilmişti.

Protesto ile ilgili iddianame ise bugün İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tevzi aşamasında duruşma için 13. Ekim'e gün verdi ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, öğrenci olmalarını, sınavlarının bulunmasını, delillerin toplanmasını, kaçma şüphelerinin bulunmamasını da dikkate alarak tahliye kararı verdi.