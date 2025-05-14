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Boğaziçi Üniversitesi'nde Öğrenciler Kayyum Rektöre Karşı Nöbete Katıldı

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, kayyum rektöre karşı sürdürdükleri nöbete katılarak, geçtiğimiz gün gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti. Protestoya, ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın üniversiteye gelmesine karşı yapılan eylemler de damga vurdu.

(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi'nde hocaların kayyum rektöre karşı sürdürdükleri nöbete bugün çok sayıda öğrenci, çocukların evlenebileceğine ilişkin söylemlerde bulunan Nurettin Yıldız'ın üniversiteye gelmesine karşı yapılan protesto eyleminde gözaltına alınan arkadaşları için katıldı. Nöbette, "Öğrencime dokunma"  sloganı atıldı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 2021 yılında üniversiteye kayyum rektör atanmasının ardından başlattıkları nöbeti sürdürüyor. Hocaların bugünkü nöbetine öğrenciler de katıldı.

Dün çok sayıda Boğaziçili öğrenci, 6 yaşındaki çocukların evlenebileceğine ilişkin söylemlerde bulunan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın dün Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında üniversiteye gelmesini protesto etmiş, protestolar sırasında çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı. Öğrenciler bugün, akamisyenlerle birlikte nöbet eylemine katılarak, arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto etti. Nöbette akademisyenler, "Öğrencime dokunma" sloganları attı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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