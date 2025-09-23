Boğaziçi Üniversitesi'nde Kahve İkramı Sebebiyle Soruşturma

(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, kampüs içinde özel işletmeye kiralanmış kafe alanında öğrencilere "kafe alanında izinsiz olarak kahve dağıtımı yaparak, kafenin işlemesini ve çalışmasını engellediği ve özel işletmeye kiralanmış alanın bir kısmını işletmenin izni olmadan kendi amaçları doğrultusunda kullandığı" gerekçesiyle üniversitenin öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında soruşturma başlattı. Tuğcu soruşturmaya, "Ne yapsaydım? Kendileri gibi 21/b ile 'davet usulüyle ihale' yapıp yandaş birilerine para mı verseydim?" diye tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, kampüs içinde özel işletmeye kiralanmış kafe alanında öğrencilere kahve ikram etmesi nedeniyle üniversitenin, Cumhurbaşkanlığı atamasıyla göreve gelmesi nedeniyle öğrenciler ve hocalar tarafından kayyum olarak nitelendirilen rektörü Naci İnci'nin, hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

"Suçum öğrencilere kahve ikram etmek"

Soruşturmayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Tuğcu, ifadesini vereceğini belirtti. Tuğcu'nun paylaşımı şöyle:

"Birazdan (nöbetten sonra) sanırım bugüne kadarki en saçma gerekçeyle açılan soruşturmada ifade vereceğim. Suçum öğrencilere kahve ikram etmek...Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var' demişler ama Naci İnci bana soruşturma açtı"

"Kendileri gibi 'davet usulüyle ihale' yapıp yandaş birilerine para mı verseydim"

Paylaşımında soruşturma evrakının fotoğrafına da yer veren Tuğcu, "Soruşturma evrakında döne döne "Bedava kahve dağıttı" diyor. Ne yapsaydım? Kendileri gibi 21/b ile 'davet usulüyle ihale' yapıp yandaş birilerine para mı verseydim?" diye sordu.

Rektör Naci İnci imzalı soruşturma evrağında şu ifadeler yer aldı:

"Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün 20.03.2025 tarih ve 225477 sayılı yazısı. İlgi yazıda belirtilen tespitler doğrultusunda 17.03.2025 tarihinde Kuzey Kampüs içerisinde yer alan kafe alanında izinsiz olarak kahve dağıtımı yaparak, kafenin işlemesini ve çalışmasını engellediği ve özel işletmeye kiralanmış alanın bir kısmını işletmenin izni olmadan kendi amaçları doğrultusunda kullandığı gerekçesiyle Prof. Dr. Tuna TUĞCU hakkında, 2547 sayılı Kanun'un 53-b.(2)/d maddesinde yer alan 'Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak' hükmü kapsamında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirilmenize karar verilmiştir."