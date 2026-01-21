Haberler

Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin, 24 Ağustos 2025'teki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi. Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı ve DNA testlerinin ardından kimliği tespit edildi.

Beşiktaş'ta denizde bulunan erkek cesedinin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Kuruçeşme Sahili'nde bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimlik tespitine ilişkin incelemeler tamamlandı.

Rusya'dan geldikleri İstanbul Havalimanı'ndan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumuna gelen Svechnikov'un anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.

Testler sonucunda cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Svechnikov'un cenazesinin, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Olay

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz

Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz