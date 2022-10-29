Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı krizi! Ödül alan iki isim karşı karşıya geldi

Oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Film Festivali'nde aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden Özcan Alper'e tepki göstererek, "O kadın TSK'ya iftira attı" dedi. Yönetmen Selcen Ergün ise Burak Haktanır'ı "eril dil" kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

Boğaziçi Film Festivali'nin ödül törenine, geçtiğimiz günlerde TSK'ya yönelik 'kimyasal silah kullandılar' iddiası nedeniyle tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincacı'yla ilgili gerginlik damga vurdu.

ÖDÜLÜNÜ FİNCANCI'YA İTHAF ETTİ

Yönetmen Özcan Alper, aldığı ödülü "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti. Özcan Alper'e tepki oyuncu Burak Haktanır adlı oyuncudan geldi.

"O KADIN TSK'YA İFTİRA ATTI"

Burak Haktanır, ödül salonunda "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırdı. Sahneye çıkan yönetmen Selcen Ergün ise Burak Haktanır'ı "eril dil" kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

"MEHMETÇİĞE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Burak Haktanır, "Belki bu yaptığım kariyerime mal olacak ancak umurumda değil. Mehmetçiğe sahip çıkmak hepimizin görevi" dedi.