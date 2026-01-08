BOĞAZ HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri yeniden başladı. Çanakkale Boğaz ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibariyle; Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale Kilitbahir hatlarında seferler tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarından dolayı hatlarımızda rötarlar yaşanabilmektedir" denildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,