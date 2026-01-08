BOĞAZ HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI
Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle durdurulan feribot seferleri, tekrar başlamış olup, seferlerin tarifeye uygun olarak devam ettiği duyuruldu.
Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri yeniden başladı. Çanakkale Boğaz ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibariyle; Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale Kilitbahir hatlarında seferler tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarından dolayı hatlarımızda rötarlar yaşanabilmektedir" denildi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,