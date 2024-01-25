Boğanın saldırısına uğrayan besici yaralandı

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde boğasının saldırısına uğrayan besici Mustafa Karaman (55) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Boztepe ilçesi Hatunoğlu köyünde besicilik yapan Mustafa Karaman, ağılda, hayvanların yerini değiştirirken boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbesiyle yere düşen, diğer hayvanlarla birlikte bir süre sürüklenen Karaman, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada boğanın saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı.