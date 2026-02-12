Bodrum'a su sağlayan barajlar doluyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarında, son yağışlarla birlikte doluluk oranı yükseldi. Kasım ayında ölü hacim seviyelerine gerileyen Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 30'a, Geyik Barajı yüzde 81'e çıktı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Önümüzdeki süreçte mevcut kaynakları etkin kullanır ve kayıp-kaçak oranlarını en aza indirirsek, yalnızca bu barajlardaki su bile Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip" dedi.

Bodrum'a içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajları, geçen kasım ayında ölü hacim seviyelerine kadar geriledi. Ocak ayı ortalarında Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 7 seviyelerinde ölçülürken, Geyik Barajı'nda bu oran yüzde 28 civarında kaydedildi. Aradan geçen sürede etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yükseldi. Son verilere göre; Mumcular Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30'a, Geyik Barajı'nın yüzde 81'e ulaştı. Meteoroloji verilerine göre; Bodrum'a aralık ayında metrekareye 50,2 kilogram, ocak ayında 142 kilogram, şubat ayının ilk 10 gününde 86,6 kilogram yağış düştü.

SON 1 HAFTADAKİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Son durum ile ilgili değerlendirme yapan MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Son yıllarda ülkemiz genelinde devam eden kuraklık etkileri 2026 su yılında da kendini hissettiriyordu. 4 ay içerisinde Batı Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 30'ların üzerinde bir yağış eksikliği söz konusuydu. Bu yağış eksikliği, son 1 hafta içerisinde gelen yağışlarla kendini tamamlama eğilimine girdi. Kentsel altyapıdaki eksiklikler dolayısıyla kent merkezlerinde taşkınlar meydana gelirken, üst havzalarda bulunan rezervuarlarımız doldu. Bodrum'a içme suyu temin eden iki önemli barajdan biri olan Geyik Barajı, geçtiğimiz yıl tamamen boşalmıştı. Şu an yüzde 81 doluluk oranına sahip. Mumcular Barajı ise ölü hacmin altındaydı. Uzun bir süredir Mumcular Barajı'ndan su temini mümkün değildi. Bugün itibarıyla Mumcular Barajı'nda yüzde 30'un üzerinde su bulunuyor" dedi.

'ETKİN SU YÖNETİMİ' ÇAĞRISI

Doç. Dr. Özçelik, "Şu anda yalnızca Geyik Barajı'nda yaklaşık 34 milyon metreküp su bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Bodrum'un toplam su temininin yaklaşık 30 milyon metreküp olduğu dikkate alındığında, bu barajın ne kadar önemli olduğu daha net görülüyor. Önümüzdeki süreçte mevcut kaynakları etkin kullanır ve kayıp-kaçak oranlarını en aza indirirsek, yalnızca bu barajlardaki su bile Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip. Milyonlarca liralık yatırımlarla deniz suyunu arıtmak ya da yüzlerce kilometre uzaklıktan su taşımak yerine, kentsel ölçekte etkin bir su yönetimiyle üst havzalardaki rezervuarlarda biriken ve doğal yollarla dolan suyu kullanmak, kent içi su temininde önemli avantajlar sağlıyor" diye konuştu.