Bodrum'da sahildeki tahliye ve yıkım işlemleri devam ediyor

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Kumbahçe sahilinde kaldırılması gereken kaçak yapılar için yıkım işlemleri başlatıldı. İş makineleri ile yapılan çalışmalarda, kıyı kanununa aykırı yapılara yönelik tahliye ve yıkım işlemleri sürdürülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Kumbahçe sahilinde kanuna aykırı olduğu belirlenen yapıların tahliye ve yıkım işlemlerine devam ediliyor.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Bodrum Belediyesi ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kumbahçe sahilinde çalışma yürüttü.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, kıyı kanununa aykırı olduğu belirlenen yapıların söküm işlemlerine geçildi.

İş makineleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, sahil boyunca işgal durumundaki yapıların tamamen kaldırılacağı bildirildi.

Tahliye ve yıkım işlemlerinin yanı sıra vatandaşların plajdan daha rahat faydalanabilmesi amacıyla kumsalda düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak başlatıldı.

Sahil şeridindeki işgallerin sonlandırılmasına yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
