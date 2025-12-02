Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı mahalle muhtarlarını dinledi
Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçedeki mahalle muhtarlarının sorunlarını dinlemek ve taleplerini not almak için bir toplantı düzenledi. Toplantıda muhtarlar, mahallelerinde yaşadıkları sorunları anlattı ve çözüm önerileri sundu.
Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Sırmalı'nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve ilçedeki tüm mahallenin muhtarları katıldı.
Toplantıda Bodrum'daki 56 mahalle muhtarının çoğu söz alarak mahallelerinde yaşadıkları sorunları anlattı, taleplerini dile getirdi.
Muhtarların taleplerini tek tek not alan Kaymakam Sırmalı, ilgili birim müdürlerine talimat vererek çözüm süreçlerinin hızlandırılacağını istedi.
Sırmalı ayrıca, Bodrum'a kazandırılması planlanan yeni hizmet binalarıyla ilgili muhtarlara bilgi verdi.