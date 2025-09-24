Haberler

Bodrum Kaymakamı Eğitim Çalışmalarını İnceledi

Bodrum Kaymakamı Eğitim Çalışmalarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Turgutreis ve Akyarlar mahallelerinde yapılması planlanan eğitim alanlarındaki projeleri yerinde inceledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'dan bilgi aldı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Turgutreis ve Akyarlar mahallelerinde eğitim alanlarındaki çalışmaları inceledi.

Sırmalı, Turgutreis Mahallesi'nde yapılması planlanan, ilkokul, yeni Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Akyarlar Mahallesi'nde yapılacak yeni okul alanlarını gezdi.

Sırmalı, burada çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü

Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.