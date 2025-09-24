Bodrum Kaymakamı Eğitim Çalışmalarını İnceledi

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Turgutreis ve Akyarlar mahallelerinde eğitim alanlarındaki çalışmaları inceledi.

Sırmalı, Turgutreis Mahallesi'nde yapılması planlanan, ilkokul, yeni Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Akyarlar Mahallesi'nde yapılacak yeni okul alanlarını gezdi.

Sırmalı, burada çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'dan bilgi aldı.