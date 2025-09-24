Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı Cami İnşaatını İnceledi
Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Ortakent Bağla bölgesinde yapımı süren Bodrum Cami inşaatında incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sırmalı, caminin kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacağını belirtti.
Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Cami inşaatındaki çalışmaları inceledi.
Sırmalı, eski AK Parti Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek ve İlçe Müftüsü Fetüllah Uydaş ile Ortakent Bağla bölgesinde yapımına 2021'de başlanan Bodrum Cami inşaatını gezdi.
Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sırmalı, caminin en kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacağını belirtti.