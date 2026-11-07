Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum Gölköy'de sahilde ölü bulunan caretta carettanın ağırlığı 45 kilogram çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gölköy sahilinde hareketsiz bir deniz kaplumbağası görenler durumu belediyeye bildirdi. Ekipler, 75 santimetre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın öldüğünü ve vücudunda deformasyonlar bulunduğunu belirledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile ölü caretta caretta vurdu.

Gölköy Mahallesi sahil şeridinde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran bir deniz kaplumbağası olduğunu fark ederek durumu belediye yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin yaptığı kontrolde, yaklaşık 75 santimetre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın öldüğünü belirledi.

Vücudunun birçok noktasında deformasyonlar bulunduğu tespit edilen deniz kaplumbağası, belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine olayla ilgili bilgi verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Sağlık çalışanının acı sonu! Cansız bedenini çevredeki vatandaşlar buldu

Sağlık çalışanının acı sonu! Cansız bedenini vatandaşlar buldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak29

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın57

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Almanya Başbakanı Merz'den Müslüman göçmenlere çağrı: Bu sorumluluğa uymayanlar ülkemizi terk etmeli14

Müslüman göçmenlere açık çağrı: Uymayan ülkemizi terk etmeli
Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi

Bu görüntü abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var23

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
8 kişiyi öldürdüğü silahın sırrı çözüldü! Satan kişi şaşırttı

Katliam silahının izi sürüldü! Ucu cezaevine çıktı