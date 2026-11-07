Bodrum Gölköy'de sahilde ölü bulunan caretta carettanın ağırlığı 45 kilogram çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile ölü caretta caretta vurdu.

Gölköy Mahallesi sahil şeridinde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran bir deniz kaplumbağası olduğunu fark ederek durumu belediye yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin yaptığı kontrolde, yaklaşık 75 santimetre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın öldüğünü belirledi.

Vücudunun birçok noktasında deformasyonlar bulunduğu tespit edilen deniz kaplumbağası, belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine olayla ilgili bilgi verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA