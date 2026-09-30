Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Deniz Binbaşı Mahmat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Eren Ayhan ve cemiyet üyesi basın mensupları, Turgutreis'teki Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette gazeteciler, temmuzda görevi Binbaşı Raşit Gödelek'ten devralan yeni Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Deniz Binbaşı Ali Murat Mahmat ile bir araya geldi.

Daha önce Yalıkavak 302 Bot Komutanlığı görevini yürüten ve bölge sularına oldukça hakim olan Binbaşı Mahmat'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten cemiyet üyeleri, komutana yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Mahmat, gazetecilere limanı ve tesisi gezdirdi.

Kaynak: AA