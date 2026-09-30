Haberler

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Deniz Binbaşı Mahmat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Deniz Binbaşı Mahmat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cemiyet Başkanı Eren Ayhan ve üyeler, Turgutreis'teki Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette temmuzda görevi devralan Komutan Deniz Binbaşı Ali Murat Mahmat'la bir araya gelinerek hayırlı olsun dilendi; Mahmat limanı ve tesisi gezdirdi.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Eren Ayhan ve cemiyet üyesi basın mensupları, Turgutreis'teki Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette gazeteciler, temmuzda görevi Binbaşı Raşit Gödelek'ten devralan yeni Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Deniz Binbaşı Ali Murat Mahmat ile bir araya geldi.

Daha önce Yalıkavak 302 Bot Komutanlığı görevini yürüten ve bölge sularına oldukça hakim olan Binbaşı Mahmat'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten cemiyet üyeleri, komutana yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Mahmat, gazetecilere limanı ve tesisi gezdirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 74 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu

Fon soruşturmasında Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Jan Vesely, yıllar sonra bir arada

Yıllar sonra bir aradalar!
Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK için sürpriz iddia! Dünyaca ünlü isim geliyor

MHK için sürpriz iddia! Gündoğdu'nun yerine dünyaca ünlü isim geliyor
Küçükçekmece'de aydınlatma direğinin yanında akıma kapılan köpek öldü! Kurtarmaya çalışan sahibi de çarpıldı

Aydınlatma direği ölüm saçtı! Köpeğine dokunan genç de çarpıldı
Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi

Anadolu Efes, Real Madrid'i ülkesine eli boş gönderdi
Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi! ABD askerleri çekiliyor

ABD resmen düğmeye bastı! Komşuda yıllar sonra bir ilk yaşanacak
Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti
Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü

Korkulan oldu! A Milli Takım'da deprem