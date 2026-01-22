Bodrum'da rıhtımda fok görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi'nde iskelede yüzerken vatandaşlar tarafından görülen fok, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Fok, bir süre sonra gözden kayboldu.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iskelede yüzerken vatandaşlar tarafından görülen fok, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesi'ndeki rıhtımda meydana geldi. Kıyıya yakın noktada yüzen foku fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bir süre bölgede yüzen fok, daha sonra gözden kayboldu
Haber: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel