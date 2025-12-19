Haberler

Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek basınç sonucu ana su isale hattının patlaması nedeniyle asfalt çökerken, bölgedeki su birikintileri trafiği olumsuz etkiledi. Olay sonrası onarım çalışmaları başlatıldı.

  • Bodrum'un Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde ana su isale hattı patladı ve asfalt çöktü.
  • Patlama yüksek basınç nedeniyle meydana geldi ve bölgede su birikintileri oluştu.
  • Onarım çalışması başlatıldı ve yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak trafik kontrollü sağlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek basınç nedeniyle ana su isale hattının patlaması sonucu asfalt çöktü. Bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Bodrum'da meydana gelen olay ilçede vatandaşlara zor anlattı. Gece saatlerinde, ilçeye bağlı Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde yüksek basınç nedeniyle ana su isale hattı patladı.

SU İSALE HATTI PATLADI, ASFALT ÇÖKTÜ

Ana borunun patlaması sonucu asfalt çökerken, bölgede su birikintileri oluştu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
