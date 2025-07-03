Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
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Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte yol verme nedeni ile motosiklet ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olay araç içi kamerasına yansırken, tarafların polise başvurmadığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafikte yol verme tartışması nedeniyle motosiklet ile cip sürücüsü arasında çıkan yumruklu kavga, araç içi kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi'nde yol verme meselesi nedeniyle motosiklet ve cip sürücüleri arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletin sürücüsü aracını kaldırıma park ederek kaskını çıkardı ve cip sürücüsünün yanına gitti. Taraflar arasında çıkan yumruklu kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

O ANLAR KAMERALARDA

Tarafların daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldığı, olayla ilgili polise ya da hastaneye başvurulmadığı öğrenildi. Bu arada kavga, bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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