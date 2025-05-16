Bodrum'da Yerleşim Yakınlarında Yangın Çıktı

Bodrum'da Yerleşim Yakınlarında Yangın Çıktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük, Dağbelen ve Akyarlar mahallelerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçenin Gümüşlük, Dağbelen ve Akyarlar mahallelerinde otluk ve ağaçlık alanlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekiplerce müdahale edildi. Bölgedeki vatandaşlar da kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gümüşlük ve Dağbelen mahallelerindeki yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Akyarlar Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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