Bodrum'da Yelkenli Tekne Kayalıklara Oturdu

Bodrum'da Yelkenli Tekne Kayalıklara Oturdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir katamaran tipi yelkenli tekne Gümbet Sahili'nde kayalıklara oturdu. Teknenin kurtarılması için çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan rüzgar ile birlikte katamaran tipi yelkenli tekne de Gümbet Sahili'nde kayalıklara oturdu. Tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
