Bodrum'da Yelkenli Tekne Kayalıklara Oturdu

YELKENLİ TEKNE DE KAYALIKLARA OTURDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan rüzgar ile birlikte katamaran tipi yelkenli tekne de Gümbet Sahili'nde kayalıklara oturdu. Tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),