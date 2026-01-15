Bodrum açıklarında oltaya takılan yavru köpek balığı denize bırakıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir amatör balıkçının oltasına takılan yavru köpek balığı, şaşkınlığın ardından tekrar denize salındı.
Ortakent açıklarında avlanan amatör balıkçı Deniz Akgül'ün oltasına bir balık takıldı.
Oltayı teknesine çeken Akgül, camgöz cinsi yavru köpek balığının takıldığını gördü.
Bir süre şaşkınlık yaşayan Akgül, daha sonra balığı yeniden denize saldı.