Bodrum'a farklı ülkelerden gelen yerleşik yabancılar Türkçe öğreniyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan farklı ülkelere mensup yerleşik yabancılar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ücretsiz kursta Türkçe öğreniyor.

Bodrum'da Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede yaşayan yerleşik yabancılara yönelik ücretsiz Türkçe kursu açıldı. Fas, Çin, Rusya, Tayland, Özbekistan ve Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen kursiyerler, başlangıç seviyesinde eğitim alarak Türkçe öğreniyor. Çoğunluğunu genellikle evlendikleri için Bodrum'da yaşamayı tercih eden ve çalışmak için gelen kadınların oluşturduğu kursiyerler, haftanın 3 günü aynı sınıfta Türkçe eğitimi alıyor. Yabancı kursiyerler, eğitim sayesinde Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da buluyor. Kursların, farklı seviyelerde devam edeceği bildirildi.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Feriştah Yılmaz, "Eğitimlerimiz ekim ayında başladı. A1 seviyesi bitti şu an A2 seviyesindeyiz. Rusya, Ukrayna, Çin, Fas, Özbekistan ve Tayland olmak üzere farklı milletlerden öğrencilerimiz var. Türkçeyi özellikle günlük hayatta kullanabilecekleri şekilde öğretiyoruz ve kursları Milli Eğitim Bakanlığı'nın planı dahilinde yapıyoruz. Arkadaşlarla bire bir sohbet etmeye çalışıyorum. Çok basit kelimelerle kendilerini ifade edebiliyorlar. Türkçeyi çok seviyorlar. Derslerimiz eğlenceli geçiyor, hepsi sıcak, samimi insanlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ VE TÜRKÇEYİ ÇOK SEVİYORUM'

Kursiyerlerden Rusya uyruklu Olga Volodina, "2018 yılında Rusya'dan Türkiye'ye geldim. Burada bir ev satın aldım ve buraya yerleştim. Türkçeyi çok seviyorum. Türkçem daha iyi oldu ve daha iyi konuşuyorum. Hayatım kolaylaştı, Bodrum Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ederim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin nazik ve misafirperver insanlarını çok seviyorum. İnşallah sınavı geçip B1-B2 seviyesinde derslere başlayacağız" dedi.

Rusya'dan geldiğini ifade eden Marina Kılıç ise şöyle konuştu:

"Eşimle oynadığımız bir oyun sayesinde tanıştık. 1,5 yıl boyunca internet üzerinden görüştük. Daha sonra birbirimizi sevdik ve evlendik. 6 sene önce Türkiye'ye geldim ve buraya yerleştim. Çocuğum hem Türkçe hem de Rusça konuşuyor. Beraber öğrenmeye devam edeceğiz. Türk yemekleri yapmayı öğrendim. Dil öğrenip, kitap okumak istiyorum."

Fas uyruklu Somia Rafia da "Eşimle internette tanıştık. Fas'a geldi, evlendik ve 1 yıl önce Bodrum'a taşındık. Dersler çok iyi gidiyor. Çalışmak ve entegrasyon için Türkçe benim için çok lazım. Burada başka yabancı arkadaşlar var. Çok şey öğreniyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),