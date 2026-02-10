Yolcu otobüsünde 8 kilogram skunk ele geçirildi; 2 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde 8 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün Bodrum'a şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Ekipler tarafından tespit edilip aranan yolcu otobüsündeki 2 şüpheli yakalandı. Otobüste ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 8 kilogram skunk ele geçirildi. İşlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.