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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Araç ve otel odasında yapılan aramada 79,4 gram skunk, 46 bin 800 TL, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı. 2 şüphelinin aracında ve konakladıkları otel odasında yapılan aramada; 79,4 gram skunk, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 46 bin 800 TL, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 10 fişek ve çok sayıda boş şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'ine 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, diğerine 'Uyuşturucu madde kullanmak' ile 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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