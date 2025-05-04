Bodrum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin yayalara çarpmasının ardından 2'si yaya 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin kaza yapması sonucu 2'si yaya 3 kişi yaralandı.
Muhammed Enes C. (20) idaresindeki 48 AHL 952 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde 2 yayaya çarptı. Kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki konteynere çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yayalar Dural Ö. (44) ve Muhammet Tayyar B. (42) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel