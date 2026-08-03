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Bodrum'da su alan tekne battı

Bodrum'da su alan tekne battı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bardakçı Koyu'nda demirli 11 metre uzunluğundaki bir yelkenli tekne, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi; kurtarma çalışması başlatılacağı ve teknenin su alma nedeninin araştırılacağı bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su alan 11 metre uzunluğundaki yelkenli tekne battı.

Bardakçı Koyu'nda demirli 11 metre uzunluğundaki yelkenli tekne gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Sabaha karşı tekne aldığı su nedeniyle battı. İhbar üzerine bölgeye Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Tekne için kurtarma çalışması başlatılacağı bildirildi. Teknenin neden su aldığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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