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Bodrum'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 3 tutuklama, 1 ev hapsi

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Bodrum'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 3 tutuklama, 1 ev hapsi
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden 1'ine ev hapsi verilirken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, H.E.'nin tefecilik yoluyla borçlandırılması, borcun darbedilerek, yağma yoluyla tahsil edilmesi, arsasının imara açılacağı vaadiyle dolandırılması ve uyuşturucu temin edilmesine ilişkin soruşturma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen 8 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, önceki gün şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda havalı tüfek, 2 bıçak, teleskopik cop, 6 senet, çek, çek fotokopisi, çek ekran görüntüsü, not kağıdı, 2 banka dekontu, 5 banka dekont görüntüsü ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Ç., A.A.Ö. ve C.S. tutuklandı, S.C.'ye ev hapsi verildi. Diğer şüpheliler Y.E., C.K., S.Ö. ve N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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