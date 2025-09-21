Haberler

Bodrum'da Silahlı Kavga: 3 Gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kafede yaşanan tartışma sonucu bir kişi silahını çekerek işletmeye ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Barış Meydanı'ndaki Denizciler Derneği kafesinde müşteri olarak bulunan B.İ, S.C.K. ve E.K. hesaba itiraz ederek işletmeden ayrıldı.

Daha sonra işletme önünden geçen B.İ, S.C.K. ve E.K. ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşandı. Arbede sırasında S.C.K. belinden çıkardığı tabanca ile işletmeye ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken kurşunlar işletmeye isabet etti. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler 3 şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
