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Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Kente son 12 saat içinde 35 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Bu kapsamda, Bodrum'da etkili olan sağanak öğle saatlerinden itibaren etkisini daha da artırdı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Yağış nedeniyle Bitez, Gümbet, Ortakent ve Konacık Mahallesinde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi. Derelerin debisi yükseldi, mazgallar ve lögar kapakları taştı. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BODRUM'DA SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Kente son 12 saat içerisinde 35 kilogram yağış düştü. Kuvvetli sağanak yağmurun gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BODRUM'DA SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

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